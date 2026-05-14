У Польщі визнали перший одностатевий шлюб, укладений за кордоном

Відділ реєстрації актів цивільного стану у Варшаві здійснив першу транскрипцію свідоцтва про шлюб одностатевої пари, який було укладено за кордоном – це перший такий випадок у Польщі, де одностатеві шлюби поза законом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

На початку тижня мер Варшави Рафал Тшасковський повідомив, що столичне Управління реєстрації актів цивільного стану здійснить першу транскрипцію акта шлюбу, укладеного одностатевою парою за кордоном. Він додав, що на підставі рішення суду у цій конкретній справі Управління розглядатиме наступні заяви щодо свідоцтв про шлюб осіб однієї статі, виданих країнами Європейського Союзу.

"Сьогодні вранці ми здійснили першу транскрипцію одностатевого шлюбу відповідно до рішень судів: Суду Європейського Союзу та Вищого адміністративного суду. Як я і обіцяв, без зволікань, негайно", – повідомив у четвер мер Варшави.

Як він додав, "наступні заяви такого типу будуть розглядатися дуже швидко", оскільки є зобов’язання виконувати судові рішення.

У березні Вищий адміністративний суд виніс рішення у справі про транскрипцію до польського реєстру актів цивільного стану шлюбного акту двох поляків, укладеного легально у 2018 році в Берліні. Суд зобов’язав столичний відділ реєстрації актів цивільного стану здійснити запис протягом 30 днів.

Раніше, у 2023 році, Вищий адміністративний суд направив попереднє запитання до Суду Європейського Союзу. Два роки по тому, у листопаді 2025 року, Суд ЄС постановив, що держава-член зобов’язана визнати шлюб одностатевої пари, укладений законно в іншій країні ЄС, навіть якщо законодавство цієї держави не визнає такого роду союзів.

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск сказав, що Польща поважатиме рішення Суду ЄС стосовно визнання шлюбів одностатевих пар, укладених в інших країнах.