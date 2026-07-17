В партии Мерца отреагировали на скандал с рождением сына у лидера фракции и его мужа

В немецком правящем блоке ХДС/ХСС прокомментировали скандал вокруг лидера фракции консерваторов Йенса Шпана и его мужа Даниэля Функе, которые воспользовались услугами суррогатного материнства, чтобы стать родителями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь министра по делам семьи Карин Приен, являющаяся членом ХДС; его слова цитирует dpa.

На фоне скандала пресс-секретарь Приен подчеркнул, что суррогатное материнство должно оставаться запрещенным в Германии.

"Коалиционное соглашение не предусматривает никаких изменений в действующем законодательстве", – отметил он.

Йенс Шпан и его супруг не смогли воспользоваться услугами суррогатной матери в Германии, поскольку такая практика является незаконной. Поэтому они обратились к суррогатной матери в Соединенных Штатах.

На партийной конференции в феврале ХДС приняла следующее решение: "Учитывая этические, правовые и практические оговорки в отношении суррогатного материнства, ХДС подтверждает свое требование, чтобы суррогатное материнство – в том числе в альтруистических моделях – и в дальнейшем оставалось запрещенным в Германии с целью предотвращения злоупотреблений, эксплуатации и рисков для здоровья".

Шпан подвергся критике – в том числе и со стороны ХДС – за то, что отправился в США, чтобы завести ребенка.

"Суррогатное материнство запрещено в Германии по веским этическим причинам", – заявила Марион Розин, председательница Женского союза в федеральной земле Тюрингия.

По её словам, каждый, кто обходит этот запрет, "ставит себя выше духа немецкого законодательства".

Розин также намекнула, что после такого Шпан должен уйти в отставку.

Если авторитет влиятельного политика утрачен, "отставка является логическим следствием", отметила она.

Шпан и Функе ранее рассказали, что их сын Георг родился в США с помощью суррогатной матери.

Напомним, недавно лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, которая живет в однополом гражданском партнерстве, дистанцировалась от части манифеста регионального отделения своей партии, в котором речь шла о поддержке традиционной модели семьи.

В мае в Польше, после решения суда, признали первый однополый брак, заключенный за рубежом.