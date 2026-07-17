Потяги сполученням Париж-Тулуза спізнюються на 4-6 годин через наслідки негоди
Нічні потяги "Інтерсіті" на маршруті між столицею Франції та південно-західним містом Тулуза спізнюються на 4-6 годин через наслідки негоди.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Мандрівники, які подорожували нічними поїздами "Інтерсіті" між Парижем і Тулузою 17 липня, застрягли у дорозі на додаткові 4-6 годин внаслідок падіння гілок на колії.
За останніми оновленнями, потяг зі столиці до Тулузи затримується на 4 години і 10 хвилин, у зворотному напрямку – на 5 годин 50 хвилин.
Перешкода на коліях знаходиться у департаменті Ло, поблизу Тулузи. Поїзд, який ввечері у четвер вирушив з Тулузи, все ще стоїть на цій ділянці; на ній же застряг потяг з Парижа, якому до Тулузи лишається близько 100 кілометрів. Нормальна тривалість поїздки – 9 годин.
Оператор SNCF повідомив, що через "інцидент, пов’язаний з гілками на колії" через негоду пошкоджено струмоприймач, відновлення руху на ділянці прогнозують на середину ранку.
На півдні Німеччини негода 16-17 липня призвела до загибелі людини та значних матеріальних збитків.
Раніше цього тижня масштабна лісова пожежа південніше Парижа порушила графік руху поїздів зі столиці у південному та східному напрямках.
В Іспанії у червні через пожежу зупиняли швидкісне залізничне сполучення між Мадридом і Барселоною.