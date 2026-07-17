Укр Рус Eng

Потяги сполученням Париж-Тулуза спізнюються на 4-6 годин через наслідки негоди

Новини — П'ятниця, 17 липня 2026, 11:35 — Марія Ємець

Нічні потяги "Інтерсіті" на маршруті між столицею Франції та південно-західним містом Тулуза спізнюються на 4-6 годин через наслідки негоди.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Мандрівники, які подорожували нічними поїздами "Інтерсіті" між Парижем і Тулузою 17 липня, застрягли у дорозі на додаткові 4-6 годин внаслідок падіння гілок на колії. 

За останніми оновленнями, потяг зі столиці до Тулузи затримується на 4 години і 10 хвилин, у зворотному напрямку – на 5 годин 50 хвилин. 

Перешкода на коліях знаходиться у департаменті Ло, поблизу Тулузи. Поїзд, який ввечері у четвер вирушив з Тулузи, все ще стоїть на цій ділянці; на ній же застряг потяг з Парижа, якому до Тулузи лишається близько 100 кілометрів. Нормальна тривалість поїздки – 9 годин. 

Оператор SNCF повідомив, що через "інцидент, пов’язаний з гілками на колії" через негоду пошкоджено струмоприймач, відновлення руху на ділянці прогнозують на середину ранку. 

На півдні Німеччини негода 16-17 липня призвела до загибелі людини та значних матеріальних збитків.

Раніше цього тижня масштабна лісова пожежа південніше Парижа порушила графік руху поїздів зі столиці у південному та східному напрямках.  

В Іспанії у червні через пожежу зупиняли швидкісне залізничне сполучення між Мадридом і Барселоною.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція інциденти Транспорт
Реклама: