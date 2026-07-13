Велика лісова пожежа під Парижем порушила рух поїздів

Через велику лісову пожежу на південь від Парижа, що триває з вечора неділі, серйозно порушився графік руху поїздів, що рушають у південному напрямку або прибувають до Парижа.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Пожежа у лісі в районі міста Фонтебло на південь від Парижа вже у неділю призвела до значних затримок поїздів, що рушають з чи прибувають на Ліонський вокзал Парижа. Щонайменше 120 залізничних рейсів вирушили й прибули не за графіком, частину зовсім скасували.

Оператор залізниці SNCF повідомив, що пожежа суттєво пошкодила сигнальне обладнання залізниці уздовж колій і там всю ніч триватимуть ремонтні роботи. Вранці оголосили, що усунення критичних пошкоджень завершено.

Втім, проблеми продовжились і вранці у понеділок – пасажирів рейсів до Ліона, Гренобля, іспанської Барселони чи швейцарської Женеви чекають затримки від 40 хвилин до 2 годин.

Через пожежу евакуювали близько 1000 місцевих мешканців і туристів, її площа наближається до 1000 гектарів.

Пожежа у Фонтебло – одна з численних лісових пожеж, які гасять у Франції останніми днями на тлі екстремальної спеки й посухи. 13 липня спекотна погода збережеться на більшій частині території країни, для 37 департаментів оголошено "червоний" рівень попередження.

В Іспанії зросла кількість загиблих у масштабній лісовій пожежі в Андалусії, близько двох десятків людей досі вважаються зниклими.

Єврокомісія активувала службу космічних спостережень Copernicus, щоб підтримати Іспанію у боротьбі зі стихійним лихом. Перед тим Франції та Португалії надіслали протипожежні спецлітаки у межах Механізму цивільного захисту ЄС.