Поезда на маршруте Париж–Тулуза опаздывают на 4–6 часов из-за последствий непогоды

Ночные поезда "Интерсити" на маршруте между столицей Франции и юго-западным городом Тулузой опаздывают на 4–6 часов из-за последствий непогоды.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Пассажиры, которые 17 июля отправились в путь на ночных поездах "Интерсити" между Парижем и Тулузой, застряли в дороге на дополнительные 4–6 часов из-за падения веток на пути.

По последним данным, поезд из столицы в Тулузу задерживается на 4 часа 10 минут, в обратном направлении – на 5 часов 50 минут.

Препятствие на путях находится в департаменте Ло, недалеко от Тулузы. Поезд, который вечером в четверг отправился из Тулузы, все еще стоит на этом участке; на нем же застрял поезд из Парижа, которому до Тулузы осталось около 100 километров. Нормальная продолжительность поездки – 9 часов.

Оператор SNCF сообщил, что из-за "инцидента, связанного с ветками на путях", вызванного непогодой, поврежден токоприемник; возобновление движения на этом участке прогнозируется на середину утра.

На юге Германии непогода 16–17 июля привела к гибели человека и значительным материальным убыткам.

Ранее на этой неделе масштабный лесной пожар к югу от Парижа нарушил расписание движения поездов из столицы в южном и восточном направлениях.

В Испании в июне из-за пожара приостанавливали скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной.