Навроцький заветував законопроєкти, що мали б покращити права одностатевих пар

Президент Польщі Кароль Навроцький у п’ятницю наклав вето на два законопроєкти, які мали б запровадити договори про співжиття для пар, що проживають разом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п'ятницю Навроцький наклав вето на урядовий законопроєкт про статус найближчої особи у стосунках та угоду про співжиття, а також на законопроєкт про його запровадження.

У відео, опублікованому на X, Навроцький наголосив, що як охоронець конституції він не може прийняти рішення , яке призведе до втрати особливого статусу шлюбу, зазначеного у статті 18 конституції, яка визначає шлюб як союз між жінкою та чоловіком.

Заветований законопроєкт давав змогу двом повнолітнім особам, незалежно від статі, укласти перед нотаріусом угоду, яка реєструвалася в органах реєстрації актів цивільного стану, повідомляє RMF 24.

Цей документ мав регулювати питання спільної власності, аліментних зобов’язань, права на житло, доступу до медичної інформації та питань, пов’язаних із похованням. Крім того, до угоди можна було додати заповіти обох сторін.

Це перша в історії Польщі пропозиція щодо формалізації партнерських союзів, яка пройшла через обидві палати парламенту. Вето президента означає, що закон не набере чинності.

"Кожен громадянин заслуговує на повагу, безпеку та можливість вирішувати практичні життєві проблеми. Однак суперечка стосується фундаментальної структури права… Я не погоджуюся на введення "через чорний хід" партнерських союзів, які мають замінити або підмінити інститут шлюбу", – заявив президент Польщі.

На думку президента, урядова пропозиція – це не лише технічні норми, що полегшують повсякденне життя; її суть полягала у створенні нової формалізованої інституції сімейного права, наділеної широким переліком повноважень, близьких до подружніх.

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив у відповідь, що він розлючений.

"Це був мінімум, абсолютний мінімум, заради якого ми всі працювали. Якщо президент Навроцький вважає це неприйнятним з якоїсь причини, то важко уявити, щоб будь-який варіант цього знайшов схвалення з боку правих і президента Навроцького", – заявив Туск журналістам у Сеймі.

Уряд Польщі 30 грудня схвалив законопроєкт, який запроваджує так звані "договори про співжиття" для пар, які проживають разом, що є своєрідною формою визнання одностатевих союзів.

Переважно католицька Польща залишається однією з країн ЄС, де найбільше обмежують права ЛГБТ, попри зростання громадської підтримки правового визнання одностатевих пар.

Одне з опитувань у 2024 році показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Сеймі Польщі представили проєкт закону про статус найближчої особи та угоду про спільне проживання.