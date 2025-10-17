У Сеймі Польщі представили новий законопроєкт для легалізації одностатевих пар

Група польських лівих депутатів у пʼятницю презентувала компромісний законопроєкт про узаконення союзів одностатевих пар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Депутати від Польської селянської партії та "Лівиці" представили законопроєкт про "статус найближчої особи у стосунках та угоду про спільне проживання".

Замість цивільних партнерств, проти легалізації яких виступає права опозиція і чинний президент Польщі Кароль Навроцький, проєкт пропонує запровадити окрему юридичну категорію для співмешканців.

Документ передбачає, що двоє людей, які перебувають в одностатевих стосунках, зможуть укласти угоду перед нотаріусом, розповіла державна секретарка канцелярії премʼєра Польщі Катажина Котула.

Така угода, серед іншого, регулюватиме питання "права на житло, можливості взаємних аліментів, взаємного доступу до медичної інформації, звільнення від податку на спадщину та дарування, можливості спільного оподаткування, якщо було заявлено про спільність майна, а також звільнення від податку на цивільно-правові дії, гарантує пенсію по смерті чоловіка/дружини", перелічила вона.

Також законопроєкт регулює спадкування за заповітом, медичне страхування для обох сторін та догляд за дитиною. Угода не змінить сімейний стан осіб, які її уклали, але протягом її дії особи, пов'язані нею, не зможуть укласти шлюб.

"Це хороша угода, хороше рішення. Цей урядовий проєкт написаний так, щоб ми могли поговорити з паном президентом про пошук згоди для підписання цього закону", – додала Котула.

Коли саме документ буде винесено на голосування в Сеймі, наразі не уточнюється.

Минулорічне опитування показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.

У 2023 році повідомлялось, що Польща посідає останнє місце в ЄС щодо забезпечення прав ЛГБТ+, поступаючись Румунії та Болгарії.