Уряд Польщі підтримав "договори про співжиття" для пар незалежно від статі

Уряд Польщі у вівторок схвалив законопроєкт, який запроваджує так звані "договори про співжиття" для пар, які проживають разом, що є своєрідною формою визнання одностатевих союзів.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Законопроєкт передбачає можливість для двох осіб, незалежно від їхньої статі, укладати договір про співжиття в нотаріуса. Він охоплює житлові права, аліменти, доступ до медичної інформації та медичного страхування, відпустку для догляду, спільне податкове декларування та податкові пільги.

Водночас документ не передбачає легалізації одностатевих шлюбів, які й надалі залишаються забороненими.

Проєвропейський уряд Туска сподівається, що обмежений характер законопроєкту дозволить отримати схвалення президента-націоналіста Кароля Навроцького.

"Ми йдемо до парламенту з компромісним проєктом, щодо якого, як ми вважаємо, є більшість у нижній і верхній палатах", – заявила журналістам після засідання уряду урядова уповноважена з питань рівності Катаржина Котула.

ЛГБТ-організації висловили розчарування, але зазначили, що ця ініціатива може бути єдиною, яка має реальні шанси на схвалення парламентом.

Прем’єр-міністр Дональд Туск, який обійняв посаду у 2023 році з обіцянкою переглянути політику вкрай консервативної партії "Право і справедливість", зіштовхнувся з труднощами у впровадженні реформ у сфері абортів і прав ЛГБТ.

Ці ініціативи зустріли опір з боку його молодшого коаліційного партнера – консервативної Польської селянської партії, а також погрози вето з боку двох президентів.

Переважно католицька Польща залишається однією з країн ЄС, де найбільше обмежують права ЛГБТ, попри зростання громадської підтримки правового визнання одностатевих пар.

Минулорічне опитування показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Сеймі Польщі представили проєкт закону про статус найближчої особи та угоду про спільне проживання.