Навроцкий наложил вето на законопроекты, призванные укрепить права однополых пар

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу наложил вето на два законопроекта, которые должны были ввести договоры о совместном проживании для пар, проживающих вместе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу Навроцкий наложил вето на правительственный законопроект о статусе ближайшего человека в отношениях и соглашении о совместном проживании, а также на законопроект о его введении.

В видео, опубликованном в X, Навроцкий подчеркнул, что как страж конституции он не может принять решение, которое приведет к утрате особого статуса брака, указанного в статье 18 конституции, которая определяет брак как союз между женщиной и мужчиной.

Заветованный законопроект позволял двум совершеннолетним лицам, независимо от пола, заключить у нотариуса соглашение, которое регистрировалось в органах регистрации актов гражданского состояния, сообщает RMF 24.

Этот документ должен был регулировать вопросы совместной собственности, алиментных обязательств, права на жилье, доступа к медицинской информации и вопросы, связанные с погребением. Кроме того, к соглашению можно было приложить завещания обеих сторон.

Это первое в истории Польши предложение о формализации партнерских союзов, прошедшее через обе палаты парламента. Вето президента означает, что закон не вступит в силу.

"Каждый гражданин заслуживает уважения, безопасности и возможности решать практические жизненные проблемы. Однако спор касается фундаментальной структуры права… Я не согласен с введением "через черный ход" партнерских союзов, которые должны заменить или подменить институт брака", – заявил президент Польши.

По мнению президента, предложение правительства – это не только технические нормы, облегчающие повседневную жизнь; его суть заключалась в создании нового формализованного института семейного права, наделенного широким перечнем полномочий, близких к супружеским.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил в ответ, что он возмущен.

"Это был минимум, абсолютный минимум, ради которого мы все работали. Если президент Навроцкий считает это неприемлемым по какой-то причине, то трудно представить, чтобы какой-либо вариант этого нашел одобрение со стороны правых и президента Навроцкого", – заявил Туск журналистам в Сейме.

Правительство Польши 30 декабря одобрило законопроект, который вводит так называемые "договоры о совместном проживании" для пар, проживающих вместе, что является своеобразной формой признания однополых союзов.

Преимущественно католическая Польша остается одной из стран ЕС, где права ЛГБТ ограничиваются больше всего, несмотря на рост общественной поддержки правового признания однополых пар.

Один из опросов 2024 года показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.

Напомним, в октябре 2025 года в Сейме Польши представили проект закона о статусе ближайшего человека и соглашении о совместном проживании.