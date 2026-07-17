Німецька бригада прибуде на литовську базу Руднінкай восени

Перші військовослужбовці німецької бригади, дислокованої в Литві, переїдуть до військового містечка Руднінкай вже цієї осені.

Про це у п'ятницю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Виступаючи під час офіційного старту будівництва другої фази проєкту, Каунас зазначив, що роботи в межах першої фази йдуть із випередженням графіка. Їх планується завершити на 10 місяців раніше, ніж очікувалося.

"Перша фаза буде завершена на 10 місяців раніше запланованого терміну, і перші солдати заселяться сюди вже цієї осені. Я також дякую підрядникам, відповідальним за другу фазу, за успішний старт. Сподіваюся, ми продовжуватимемо рухатися вперед у такому ж темпі", – сказав Каунас.

Міністр підкреслив, що Литва має необхідний досвід, ресурси та усвідомлення терміновості для успішного завершення проєкту.

Нагадаємо, Німеччина розгортає бригаду в Литві у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії після її вторгнення в Україну. Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності. Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади, у вересні 2024 року.