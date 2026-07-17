Немецкая бригада прибудет на литовскую базу Руднинкай осенью

Первые военнослужащие немецкой бригады, дислоцированной в Литве, переедут в военный городок Руднинкай уже этой осенью.

Об этом в пятницу заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Выступая во время официального старта строительства второй фазы проекта, Каунас отметил, что работы в рамках первой фазы идут с опережением графика. Их планируется завершить на 10 месяцев раньше, чем ожидалось.

"Первая фаза будет завершена на 10 месяцев раньше запланированного срока, и первые солдаты заселятся сюда уже этой осенью. Я также благодарю подрядчиков, ответственных за вторую фазу, за успешный старт. Надеюсь, мы будем продолжать двигаться вперед в таком же темпе", – сказал Каунас.

Министр подчеркнул, что Литва обладает необходимым опытом, ресурсами и осознанием срочности для успешного завершения проекта.

Напомним, Германия развертывает бригаду в Литве в ответ на растущую угрозу со стороны России после её вторжения в Украину. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

Литва и Германия подписали соглашение, которое окончательно закрепляет все детали размещения немецкой бригады, в сентябре 2024 года.