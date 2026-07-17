В Польше выросло число заявлений о преступлениях в отношении украинцев на почве ненависти

За последние шесть месяцев количество сообщений, поступивших в полицию Польши в связи с нападениями на украинцев на почве ненависти, выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

В 2024 году граждане Украины, проживающие в Польше, подали 267 заявлений о преступлениях на почве ненависти, жертвами которых они, по их словам, стали. В 2025 году таких заявлений было 275.

В этом году уже наблюдается явный рост: за первую половину года было подано 180 таких заявлений, согласно данным Главного управления полиции. Это составляет увеличение более чем на 30% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период.

Если такая динамика сохранится, количество таких случаев может достичь 360 к концу года.

Следует отметить, что приведенные цифры касаются зарегистрированных заявлений, а не выявленных преступлений. Главное управление полиции еще подсчитывает количество подтвержденных заявлений и количество тех, которые в конечном итоге классифицируются как преступления на почве ненависти. Некоторые жертвы не хотят сообщать о преступлении из-за страха.

Эксперты отмечают, что враждебность подпитывается агрессией в интернете, где господствуют российские тролли, ненавистью, которую разжигают политики, и дипломатическими спорами вокруг вопроса о Волынской трагедии.

Посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя последние нападения на украинцев в стране, выразил надежду, что это "временное явление".

Между тем полиция в польском городе Лодзь разыскивает виновника избиения, который напал на мужчину, потому что решил, что тот – украинец; пострадавший получил серьезные травмы носа и челюсти.