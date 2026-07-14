У Польщі невідомий побив поляка, бо сприйняв його за українця

Поліцейські у польському місті Лодзь розшукують винуватця побиття, який напав на чоловіка, бо вирішив, що той – українець; потерпілий отримав серйозні травми носа та щелепи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Напад на мешканця міста Лодзь стався на вулиці Пілсудського, у районі міста неподалік від центру.

За словами Максиміліана Ясяка із міського управління поліції в Лодзі, напад на чоловіка стався 11 липня близько 14:00.

"Наразі невстановлений зловмисник, проходячи повз мешканця Лодзі, який розмовляв телефоном, вдарив його, а потім обсипав лайкою, натякаючи, що йому не місце в Польщі", – сказав Ясяк.

Чоловік, якого атакував невідомий, виявився поляком. За даними поліції, зловмисник прийняв його за українця та завдав йому два удари по голові. У потерпілого пошкоджено ніс та щелепу.

Чоловік потрапив до лікарні, а наступного дня подав заяву про скоєння злочину до поліцейського відділку.

"Ми розшукуємо винуватця побиття. Лише після його затримання та допиту ми зможемо встановити мотив його дій і на цій підставі висунути звинувачення", – сказав Максиміліан Ясяк.

Він додав, що поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження в цьому районі, але просять звертатися свідків, які бачили перебіг події.

Нагадаємо, днями польський чоловік у місті Бельсько-Бяла чіплявся в автобусі до української дівчинки з претензіями на грунті національності та кілька разів сказав їй та дорослій жінці, яка згодом втрутилася, "валити в Україну".

На випадок відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга, подякувавши також польській стороні за реакцію на інцидент.

Чоловік, який ображав українську підлітку, втратить роботу.