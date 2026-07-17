Посол ЄС прокоментувала обмін посадами між Качкою і Ченцовим

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова розраховує на плідну співпрацю з Всеволодом Ченцовим на посаді віцепрем’єра з євроінтеграції та Тарасом Качкою, який обійме попередню посаду Ченцова у Брюсселі – представника України при ЄС.

Про це Матернова написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Матернова відзначила, що як дипломат не має права коментувати внутрішню політику України і не буде цього робити. Водночас вона торкнулась обміну посадами між Тарасом Качкою та Всеволодом Ченцовим, які опікуються взаєминами України з ЄС.

"Протягом останніх років моїм "дзеркальним послом" у Брюсселі був Всеволод Ченцов. Ще задовго до того, як я переїхала до Києва, ми з ним уже тісно співпрацювали в Брюсселі. Відтоді ми разом провели незліченну кількість зустрічей, ділилися сміхом і головним болем, візитами, поїздками поїздом та телефонними дзвінками, маючи одну спільну мету: наблизити Україну до Європейського Союзу", – написала Матернова.

Тепер Ченцов став віцепрем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і, за словами Матернової, ця посада "має бути в досвідчених руках".

"Водночас моїм новим "дзеркальним послом" у Брюсселі стане Тарас Качка, який до цього кадрового переформатування обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер він очолює місію України при Європейському Союзі. Протягом багатьох років ми також дуже тісно співпрацювали, зокрема коли він обіймав посаду торгового представника", – написала Матернова.

Вона побажала як Ченцову, так і Качці успіхів на нових посадах.

"Знаючи вас обох, я впевнена, що наші календарі залишаться такими ж насиченими, наші розмови – такими ж частими, а наша спільна місія – такою ж захоплюючою", – представниця Європейського Союзу.

Нагадаємо, у четвер в уряді змінився віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Натомість президент Володимир Зеленський пропонує, щоб Качка суміщав роботу у представництві ЄС в Брюсселі з функціями торгпреда.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.