Посол ЕС прокомментировала обмен должностями между Качкой и Ченцовым

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Всеволодом Ченцовым на посту вице-премьера по евроинтеграции и Тарасом Качкой, который займет прежнюю должность Ченцова в Брюсселе – представителя Украины при ЕС.

Об этом Матернова написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что как дипломат не имеет права комментировать внутреннюю политику Украины и не будет этого делать. В то же время она коснулась вопроса обмена должностями между Тарасом Качкой и Всеволодом Ченцовым, которые курируют отношения Украины с ЕС.

"В течение последних лет моим "зеркальным послом" в Брюсселе был Всеволод Ченцов. Еще задолго до того, как я переехала в Киев, мы с ним уже тесно сотрудничали в Брюсселе. С тех пор мы вместе провели бесчисленное количество встреч, делились смехом и головной болью, визитами, поездками на поезде и телефонными звонками, преследуя одну общую цель: приблизить Украину к Европейскому Союзу", – написала Матернова.

Теперь Ченцов стал вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и, по словам Матерновой, эта должность "должна быть в опытных руках".

"В то же время моим новым "зеркальным послом" в Брюсселе станет Тарас Качка, который до этой кадровой перестановки занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь он возглавляет миссию Украины при Европейском Союзе. На протяжении многих лет мы также очень тесно сотрудничали, в частности, когда он занимал должность торгового представителя", – написала Матернова.

Она пожелала как Ченцову, так и Качке успехов на новых должностях.

"Зная вас обоих, я уверена, что наши графики останутся такими же насыщенными, наши беседы – такими же частыми, а наша совместная миссия – такой же увлекательной", – отметила представительница Европейского Союза.

Напомним, в четверг в правительстве сменился вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский предлагает, чтобы Качка совмещал работу в представительстве ЕС в Брюсселе с функциями торгово-представителя.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.