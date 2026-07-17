Енді Бернем стане новим прем'єром Британії 20 липня

У п’ятницю, 17 липня, Енді Бернем став лідером Лейбористської партії, але новим прем’єр-міністром Британії він стане лише в понеділок, через три дні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

У понеділок процес зміни прем’єра розпочнеться з зустрічі Кіра Стармера з королем Чарльзом, під час якої він офіційно подасть у відставку з посади прем’єр-міністра.

Незабаром після цього король зустрінеться з Бернемом, щоб доручити йому сформувати уряд.

Щойно Бернем прийме це доручення, він офіційно стане прем’єр-міністром Великої Британії.

Обидві зустрічі зазвичай відбуваються в Букінгемському палаці.

Потім Бернем вирушить на Даунінг-стріт, де, ймовірно, виступить із промовою.

У Великій Британії у п’ятницю,17 липня, Енді Бернем був обраний лідером Лейбористської партії.

Раніше Бернем виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.