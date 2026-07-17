Енді Бернем стане новим прем'єром Британії 20 липня
У п’ятницю, 17 липня, Енді Бернем став лідером Лейбористської партії, але новим прем’єр-міністром Британії він стане лише в понеділок, через три дні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
У понеділок процес зміни прем’єра розпочнеться з зустрічі Кіра Стармера з королем Чарльзом, під час якої він офіційно подасть у відставку з посади прем’єр-міністра.
Незабаром після цього король зустрінеться з Бернемом, щоб доручити йому сформувати уряд.
Щойно Бернем прийме це доручення, він офіційно стане прем’єр-міністром Великої Британії.
Обидві зустрічі зазвичай відбуваються в Букінгемському палаці.
Потім Бернем вирушить на Даунінг-стріт, де, ймовірно, виступить із промовою.
У Великій Британії у п’ятницю,17 липня, Енді Бернем був обраний лідером Лейбористської партії.
Раніше Бернем виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні.
Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.