Энди Бернем станет новым премьер-министром Британии 20 июля

В пятницу, 17 июля, Энди Бернем стал лидером Лейбористской партии, но новым премьер-министром Великобритании он станет только в понедельник, через три дня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В понедельник процесс смены премьера начнётся со встречи Кира Стармера с королём Чарльзом, во время которой он официально подаст в отставку с поста премьер-министра.

Вскоре после этого король встретится с Бернемом, чтобы поручить ему сформировать правительство.

Как только Бернем примет это поручение, он официально станет премьер-министром Великобритании.

Обе встречи обычно проходят в Букингемском дворце.

Затем Бернем отправится на Даунинг-стрит, где, вероятно, выступит с речью.

В Великобритании в пятницу, 17 июля, Энди Бернем был избран лидером Лейбористской партии.

Ранее Бернем изложил свое видение внешней политики, пообещав продолжать поддержку Украины на том же уровне.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.