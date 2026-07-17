Мерц порушить питання про дитину сурогатної матері топ-політика своєї партії у понеділок

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що керівництво Християнсько-демократичного союзу (ХДС) уже в понеділок обговорить ситуацію навколо лідера парламентської фракції блоку ХДС/ХСС Єнса Шпана, який разом із чоловіком став батьком хлопчика, народженого сурогатною матір'ю у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Мерц наголосив, що не бачить підстав для перегляду чинного законодавства, яке забороняє сурогатне материнство в Німеччині. За його словами, всі інші аспекти ситуації розглянуть на найближчому засіданні президії ХДС, запланованому на понеділок.

Скандал спалахнув після того, як Шпан і його чоловік Даніель Функе в середу повідомили про народження сина. Це викликало хвилю критики, оскільки сурогатне материнство в Німеччині заборонене, а сама партія ХДС послідовно виступає проти його легалізації.

Крім того, у минулому аналогічну позицію публічно підтримував і сам Шпан, через що опоненти звинуватили його у подвійних стандартах.

Сам політик визнав, що довго вагався щодо такого рішення.

"Я довго боровся сам із собою, зокрема й щодо питання сурогатного материнства. Я довго був розірваний. Але саме завдяки цій боротьбі та глибокому осмисленню теми ми вирішили піти цим шляхом", – сказав він Bild.

Шпан також заявив, що готовий до політичної дискусії, але хоче захистити свою сім'ю від надмірної уваги.

Тим часом у ХДС посилюються заклики до відставки Шпана. Голова жіночого крила партії у федеральній землі Саксонія-Ангальт Крістіане Діль заявила, що йому варто подумати про відмову від посади керівника фракції, оскільки його дії негативно впливають на довіру до партії та можуть зашкодити виборчим кампаніям.

Із аналогічною вимогою виступив і голова ХДС у Мекленбурзі–Передній Померанії Даніель Петерс, який очолює список партії на земельних виборах. Він заявив, що Шпан свідомо обійшов німецьке законодавство, скориставшись сурогатним материнством за кордоном, а також не може вимагати для себе як приватної особи іншої поведінки, ніж ту, яку підтримує як депутат ХДС.

Нагадаємо, нещодавно лідерка правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, яка живе в одностатевому цивільному партнерстві, дистанціювалася від частини маніфесту регіонального осередку своєї партії, у якому йшлося про підтримку традиційної моделі сім'ї.