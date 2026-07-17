Мерц поднимет вопрос о ребенке суррогатной матери одного из ведущих политиков своей партии в понедельник

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что руководство Христианско-демократического союза (ХДС) уже в понедельник обсудит ситуацию вокруг лидера парламентской фракции блока ХДС/ХСС Йенса Шпана, который вместе с мужем стал отцом мальчика, рожденного суррогатной матерью в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Мерц подчеркнул, что не видит оснований для пересмотра действующего законодательства, запрещающего суррогатное материнство в Германии. По его словам, все остальные аспекты ситуации будут рассмотрены на ближайшем заседании президиума ХДС, запланированном на понедельник.

Скандал разгорелся после того, как Шпан и его супруг Даниэль Функе в среду сообщили о рождении сына. Это вызвало волну критики, поскольку суррогатное материнство в Германии запрещено, а сама партия ХДС последовательно выступает против его легализации.

Кроме того, в прошлом аналогичную позицию публично поддерживал и сам Шпан, из-за чего оппоненты обвинили его в двойных стандартах.

Сам политик признал, что долго колебался по поводу такого решения.

"Я долго боролся сам с собой, в том числе и по вопросу суррогатного материнства. Я долго был разрывался между двумя мнениями. Но именно благодаря этой борьбе и глубокому осмыслению темы мы решили пойти по этому пути", – сказал он Bild.

Шпан также заявил, что готов к политической дискуссии, но хочет защитить свою семью от чрезмерного внимания.

Между тем в ХДС усиливаются призывы к отставке Шпана. Председатель женского крыла партии в федеральной земле Саксония-Анхальт Кристиане Дил заявила, что ему стоит подумать об отказе от поста руководителя фракции, поскольку его действия негативно сказываются на доверии к партии и могут навредить предвыборным кампаниям.

С аналогичным требованием выступил и председатель ХДС в Мекленбурге–Передней Померании Даниэль Петерс, возглавляющий список партии на земельных выборах. Он заявил, что Шпан сознательно обошел немецкое законодательство, воспользовавшись услугами суррогатной матери за рубежом, а также не может требовать для себя как частного лица иного поведения, чем то, которое он поддерживает как депутат ХДС.

Напомним, недавно лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, которая живет в однополом гражданском партнерстве, дистанцировалась от части манифеста регионального отделения своей партии, в котором речь шла о поддержке традиционной модели семьи.