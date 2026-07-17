Axios: наслідки ударів України по нафтовій інфраструктурі РФ відчули у США

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи у Росії завдали серйозного удару по російській нафтовій інфраструктурі, спричинивши економічний шок, наслідки якого відчуваються зокрема й у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Axios.

Ефективність української кампанії з використанням безпілотників сприяє зростанню світових цін на енергоносії, які й без того були підвищені через війну в Ірані, відзначає видання.

Наслідки цього тепер відчутні й у США. Після того, як минулого тижня Росія заборонила експорт палива, у четвер ціни на дизельне паливо в США трохи перевищили 5 доларів за галон.

Зростання цін відображає глобальну гонитву за запасами палива, яке має вирішальне значення для таких галузей, як сільське господарство, будівництво та наземний транспорт.

Російська заборона на експорт – це те, що натякає на інтенсивність поточних потрясінь у російській економіці. Водночас Москва намагається приховати вплив війни на свою економіку з моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Росія припинила публічно оприлюднювати значну частину своїх економічних даних. Деякі західні розвідувальні служби вважають, що ті цифри, які вона все-таки оприлюднює, є сфальсифікованими, щоб представити зовнішньому світу більш оптимістичну картину.

У розвідці Естонії відзначили успіхи України у "далекобійних санкціях" та зазначають, що у Росії починають ще більше посилювати контроль за населенням, побоюючись невдоволення.

У доповіді розвідки Естонії минулого тижня відзначали, що Росія реагує на успішні удари України активізацією інформаційної війни проти Заходу.