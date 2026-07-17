Axios: последствия ударов Украины по нефтяной инфраструктуре РФ ощущаются в США

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России нанесли серьёзный удар по российской нефтяной инфраструктуре, вызвав экономический шок, последствия которого ощущаются, в частности, и в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Axios.

Эффективность украинской кампании с использованием беспилотников способствует росту мировых цен на энергоносители, которые и без того были повышены из-за войны в Иране, отмечает издание.

Последствия этого теперь ощутимы и в США. После того как на прошлой неделе Россия запретила экспорт топлива, в четверг цены на дизельное топливо в США немного превысили 5 долларов за галлон.

Рост цен отражает глобальную гонку за запасами топлива, которое имеет решающее значение для таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и наземный транспорт.

Российский запрет на экспорт – это то, что свидетельствует об интенсивности текущих потрясений в российской экономике. В то же время Москва пытается скрыть влияние войны на свою экономику с момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Россия перестала публично обнародовать значительную часть своих экономических данных. Некоторые западные разведывательные службы считают, что те цифры, которые она все же обнародует, сфальсифицированы, чтобы представить внешнему миру более оптимистичную картину.

В разведке Эстонии отметили успехи Украины в "дальнобойных санкциях" и отмечают, что в России начинают ещё больше ужесточать контроль над населением, опасаясь недовольства.

В докладе разведки Эстонии на прошлой неделе отмечалось, что Россия реагирует на успешные удары Украины активизацией информационной войны против Запада.