США кажуть, що закінчили сьому хвилю ударів по Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що американські збройні сили завершили сьому нічну хвилю ударів по Ірану.

Про це йдеться у заяві у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Центральне командування США повідомило, що американські військові завдали ударів по об’єктах спостереження, військовій логістичній інфраструктурі, підземних сховищах зброї та морських силах.

"Американські збройні сили залучили винищувачі, безпілотні літальні апарати та військові кораблі, а також інші засоби", – йдеться у заяві.

Також у США зазначили, що наразі понад 50 тисяч американських військовослужбовців діють на території Близького Сходу.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться.

Тим часом демократи у Сенаті США заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном.

А ЗМІ писали, що Трампу запропонували варіанти розширення військової кампанії проти Ірану на тлі його обіцянок посилити удари.