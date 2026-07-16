ЗМІ: Трампу запропонували варіанти розширення війни проти Ірану

Президенту США Дональду Трампу запропонували варіанти розширення військової кампанії проти Ірану на тлі його обіцянок посилити удари.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Двоє поінформованих співрозмовників розповіли, що у вівторок Трампу запропонували нові варіанти розширення військової кампанії проти Ірану. Серед іншого, це відбулося на зустрічі у ситуаційній кімнаті, де центральною темою обговорення було те, як послабити контроль Ірану над стратегічно важливою для експорту енергоресурсів Ормузькою протокою.

Як відомо, перед цим американський президент багаторазово пригрозив Ірану посиленням ударів та допустив удари по об’єктах енергосистеми, опріснювальних заводах і мостах.

За лаштунками у цей час Трамп обговорював з топпосадовцями різні сценарії дій, які могли б примусити Іран погоджуватись на американські вимоги.

Зокрема, Трамп знову зважує захоплення стратегічного острова Харг, який є хабом для іранського експорту енергоносіїв, а також – удари по підземному комплексу "Гора Піксакс", який вважають пов’язаним з ядерною програмою Ірану – і де, як свідчать супутникові знімки, йдуть відновлювальні роботи після пошкоджень, завданих на давнішому етапі війни.

Співрозмовники кажуть, що останні удари мали на меті погіршити спроможність Ірану бити по суднах, які йдуть через Ормузьку протоку. Водночас знищення розташування ракетних сил та РЛС також може бути ознакою підготовки грунту для ширших операцій.

Президент Дональд Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться. 16 липня США п’яту ніч поспіль продовжували удари по об’єктах на території Ірану.

Тим часом демократи у Сенаті США заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном.