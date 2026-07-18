США заявляют, что завершили седьмую волну ударов по Ирану

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы завершили седьмую ночную волну ударов по Ирану.

Об этом говорится в заявлении в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Центральное командование США сообщило, что американские военные нанесли удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам.

"Американские вооруженные силы задействовали истребители, беспилотные летательные аппараты и военные корабли, а также другие средства", – говорится в заявлении.

Также в США отметили, что в настоящее время более 50 тысяч американских военнослужащих действуют на территории Ближнего Востока.

Напомним, американский президент Дональд Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет.

Между тем демократы в Сенате США заблокировали проект закона об оборонных расходах из-за войны с Ираном.

А СМИ писали, что Трампу предложили варианты расширения военной кампании против Ирана на фоне его обещаний усилить удары.