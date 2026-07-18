У Норвегії у масштабній пожежі згоріли понад 100 житлових будинків

У норвезькому муніципалітеті Драммен масштабна пожежа охопила житловий район, внаслідок чого згоріло понад 100 житлових будинків.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Масштабна пожежа у норвезькому муніципалітеті розгорілася у п’ятницю, 17 липня. Станом на ранок суботи пожежники досі не взяли її під контроль.

"Ми досі не взяли пожежу під контроль. У глибині лісу в кількох місцях палають вогнища, з якими нам доведеться боротися протягом усієї суботи", – заявив керівник операції пожежної служби регіону Драммен.

🇳🇴 Pożary w norweskim Drammen, niedaleko Oslo.



Spłonęło ponad 100 domów. Służby nie mogą zapanować nad żywiołem.



Jedno z moich ulubionych miasteczek w Norwegii. Znam to miejsce jak własną kieszeń 🤯



Drammen to siedziba spadkowicza z norweskiej Ekstraklasy, Strømsgodset IF.… – Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) July 17, 2026

За даними поліції, наразі понад 100 будинків повністю знищено, кілька сотень людей евакуйовано.

Massive wildfire devastates Drammen, Norway. 🔥



More than 100 homes have been destroyed as the wildfire continues to spread. Authorities say the blaze remains out of control, with emergency teams battling the flames.#Norway #Wildfire #Drammen #BreakingNews #ForestFire pic.twitter.com/MvVOpVGal4 – Growthnownews (@growthnownews) July 18, 2026

Як зазначається, двох людей доставили до лікарні з ознаками отруєння димом. Один із них – співробітник цивільної оборони.

Крім того, один пожежник отримав легкі травми. Вісім поліцейських отруїлися димом.

У Брюсселі у вівторок, 14 липня, внаслідок пожежі на будівельному майданчику загинуло кілька людей, також тривають пошуки зниклих безвісти.

16 липня президент Франції Емманюель Макрон особисто вирушив на місце масштабної лісової пожежі південніше Парижа, яку не можуть взяти під контроль вже кілька днів.