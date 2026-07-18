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У Норвегії у масштабній пожежі згоріли понад 100 житлових будинків

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Новини — Субота, 18 липня 2026, 09:00 — Уляна Кричковська-Богданова

У норвезькому муніципалітеті Драммен масштабна пожежа охопила житловий район, внаслідок чого згоріло понад 100 житлових будинків. 

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Масштабна пожежа у норвезькому муніципалітеті розгорілася у п’ятницю, 17 липня. Станом на ранок суботи пожежники досі не взяли її під контроль.

"Ми досі не взяли пожежу під контроль. У глибині лісу в кількох місцях палають вогнища, з якими нам доведеться боротися протягом усієї суботи", – заявив керівник операції пожежної служби регіону Драммен.

За даними поліції, наразі понад 100 будинків повністю знищено, кілька сотень людей евакуйовано.

Як зазначається, двох людей доставили до лікарні з ознаками отруєння димом. Один із них – співробітник цивільної оборони.

Крім того, один пожежник отримав легкі травми. Вісім поліцейських отруїлися димом.

У Брюсселі у вівторок, 14 липня, внаслідок пожежі на будівельному майданчику загинуло кілька людей, також тривають пошуки зниклих безвісти. 

16 липня президент Франції Емманюель Макрон особисто вирушив на місце масштабної лісової пожежі південніше Парижа, яку не можуть взяти під контроль вже кілька днів.

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Норвегія стихійні лиха
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