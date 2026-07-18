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В Норвегии в результате крупного пожара сгорело более 100 жилых домов

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Новости — Суббота, 18 июля 2026, 09:00 — Уляна Кричковская-Богданова

В норвежском муниципалитете Драммен масштабный пожар охватил жилой район, в результате чего сгорело более 100 жилых домов.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Масштабный пожар в норвежском муниципалитете разгорелся в пятницу, 17 июля. По состоянию на утро субботы пожарные до сих пор не взяли её под контроль.

"Мы до сих пор не взяли пожар под контроль. В глубине леса в нескольких местах горят очаги, с которыми нам придётся бороться в течение всей субботы", – заявил руководитель операции пожарной службы региона Драммен.

По данным полиции, на данный момент более 100 домов полностью уничтожено, несколько сотен человек эвакуированы.

Как отмечается, двух человек доставили в больницу с признаками отравления дымом. Один из них – сотрудник гражданской обороны.

Кроме того, один пожарный получил легкие травмы. Восемь полицейских отравились дымом.

В Брюсселе во вторник, 14 июля, в результате пожара на строительной площадке погибли несколько человек, также продолжаются поиски пропавших без вести.

16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон лично отправился на место масштабного лесного пожара к югу от Парижа, который уже несколько дней не удается взять под контроль.

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Норвегия стихийные бедствия
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