В Норвегии в результате крупного пожара сгорело более 100 жилых домов

В норвежском муниципалитете Драммен масштабный пожар охватил жилой район, в результате чего сгорело более 100 жилых домов.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Масштабный пожар в норвежском муниципалитете разгорелся в пятницу, 17 июля. По состоянию на утро субботы пожарные до сих пор не взяли её под контроль.

"Мы до сих пор не взяли пожар под контроль. В глубине леса в нескольких местах горят очаги, с которыми нам придётся бороться в течение всей субботы", – заявил руководитель операции пожарной службы региона Драммен.

Massive wildfire devastates Drammen, Norway. 🔥



More than 100 homes have been destroyed as the wildfire continues to spread. Authorities say the blaze remains out of control, with emergency teams battling the flames.#Norway #Wildfire #Drammen #BreakingNews #ForestFire pic.twitter.com/MvVOpVGal4 – Growthnownews (@growthnownews) July 18, 2026

По данным полиции, на данный момент более 100 домов полностью уничтожено, несколько сотен человек эвакуированы.

🇳🇴 Pożary w norweskim Drammen, niedaleko Oslo.



Spłonęło ponad 100 domów. Służby nie mogą zapanować nad żywiołem.



Jedno z moich ulubionych miasteczek w Norwegii. Znam to miejsce jak własną kieszeń 🤯



Drammen to siedziba spadkowicza z norweskiej Ekstraklasy, Strømsgodset IF.… – Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) July 17, 2026

Как отмечается, двух человек доставили в больницу с признаками отравления дымом. Один из них – сотрудник гражданской обороны.

Кроме того, один пожарный получил легкие травмы. Восемь полицейских отравились дымом.

В Брюсселе во вторник, 14 июля, в результате пожара на строительной площадке погибли несколько человек, также продолжаются поиски пропавших без вести.

16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон лично отправился на место масштабного лесного пожара к югу от Парижа, который уже несколько дней не удается взять под контроль.