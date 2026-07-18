У Чехії зіштовхнулися два автобуси: постраждали понад 30 людей

У Чехії внаслідок лобового зіткнення двох міських автобусів постраждали понад 30 людей.

Про це пише Novinky, передає "Європейська правда".

Як зазначається, аварія сталася вранці 18 липня поблизу населеного пункту Олексовіце в Зноймському краї. Зіткнення сталося близько 09:30 на головній дорозі між Брно та Зноймом, поблизу повороту на Леховіце.

"На місці події працюють усі служби екстреної допомоги. За попередньою інформацією, автобуси зіткнулися лоб у лоб. На місці багато постраждалих", – повідомила речниця поліції Петра Грузова.

До ліквідації наслідків аварії залучили 13 машин швидкої допомоги, медичний гелікоптер, інспектора дорожнього руху та спеціальний великомісткий автомобіль швидкої допомоги для одночасного транспортування кількох потерпілих.

Фото: Novinky

За словами речниці служб екстреної допомоги Міхеали Ботової, щонайменше 30 людей отримали легкі травми, ще дев’ятеро – травми середньої та важкої тяжкості. Постраждалих доправляють до лікарень у Брно та Зноймі.

Через масштаб аварії служба швидкої допомоги залучила також медиків, які на момент інциденту не перебували на чергуванні.

Допомогу запропонувала й Австрія, однак чеські рятувальники наразі не скористалися цією пропозицією. Поліція організувала об’їзд місця аварії та перенаправляє транспорт через Боротіце й Божице.

Нагадаємо, в Іспанії понад 40 людей постраждали внаслідок аварії автобуса, який врізався у фасад будівлі провінційної ради у місті Льєйда.

В середині червня в Угорщині в одному місці стались одразу дві смертельні ДТП.

На початку липня в Анталії, на півдні Туреччини, легковий автомобіль зіткнувся з автобусом, в якому подорожували поляки.