В Чехии столкнулись два автобуса: пострадали более 30 человек

В Чехии в результате лобового столкновения двух городских автобусов пострадали более 30 человек.

Об этом пишет Novinky, передает "Европейская правда".

Как отмечается, авария произошла утром 18 июля вблизи населённого пункта Олексовице в Зноймском крае. Столкновение произошло около 09:30 на главной дороге между Брно и Зноймом, недалеко от поворота на Леховице.

"На месте происшествия работают все службы экстренной помощи. По предварительной информации, автобусы столкнулись лоб в лоб. На месте много пострадавших", – сообщила пресс-секретарь полиции Петра Грузова.

К ликвидации последствий аварии привлекли 13 машин скорой помощи, медицинский вертолёт, инспектора дорожного движения и специальный вместительный автомобиль скорой помощи для одновременной транспортировки нескольких пострадавших.

Фото: Novinky

По словам пресс-секретаря служб экстренной помощи Михеалы Ботовой, по меньшей мере 30 человек получили легкие травмы, ещё девять – травмы средней и тяжёлой степени. Пострадавших доставляют в больницы в Брно и Знойме.

Из-за масштаба аварии служба скорой помощи привлекла также медиков, которые на момент инцидента не находились на дежурстве.

Помощь предложила и Австрия, однако чешские спасатели пока не воспользовались этим предложением. Полиция организовала объезд места аварии и перенаправляет транспорт через Боротице и Божице.

Напомним, в Испании более 40 человек пострадали в результате аварии автобуса, который врезался в фасад здания провинциального совета в городе Лейда.

В середине июня в Венгрии в одном месте произошли сразу два смертельных ДТП.

В начале июля в Анталии, на юге Турции, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в котором путешествовали поляки.