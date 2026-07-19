На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,0

У східній частині Туреччини вранці в суботу стався землетрус магнітудою 5,0.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих країни (AFAD), інформує "Європейська правда".

Поштовхи було зафіксовано в районі Батталгазі провінції Малатья близько 6:20 за місцевим часом, і їх відчували в провінціях Малатья, Елязиг, Адияман, Тунджелі та Шанлиурфа.

"Наразі повідомлень про будь-які несприятливі обставини немає", – додали у відомстві, зазначивши, що триває "оцінка ситуації на місцях".

За даними агентства, у Туреччині, одній із найсейсмоактивніших країн світу, щороку фіксується щонайменше один поштовх магнітудою 5,0.

Лише за останні сто років країна пережила кілька катастрофічних землетрусів, зокрема Ерзинджанський землетрус 1939 року, внаслідок якого загинуло майже 33 000 осіб, та землетрус в Ізміті 1999 року, що забрав життя близько 17 000 осіб.

Нагадаємо, вранці 20 травня у районі Батталгазі турецької провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.

На півночі Туреччини у провінції Токат вночі 13 березня зафіксували землетрус магнітудою 5,5.

Перед тим біля узбережжя італійського регіону Кампанія стався землетрус магнітудою 5,9.