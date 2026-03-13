На півночі Туреччини стався значний землетрус

На півночі Туреччини у провінції Токат вночі 13 березня зафіксували землетрус магнітудою 5,5.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Підземні поштовхи сталися вночі у п’ятницю о 3:35 та були відчутні в районах міст Ніксар, Самсун, Сівас, також Амасьї та Орду на узбережжі Чорного моря.

Землетрус був добре відчутним для людей та змусив багатьох вибігати на вулиці. Про руйнування та постраждалих досі не повідомляли.

За даними турецької служби з надзвичайних ситуацій, землетрус відбувся на глибині 6,37 км. У Міністерстві транспорту заявили, що, попередньо, транспортна й комунікаційна інфраструктура регіону не отримали ушкоджень.

Як відомо, у різних регіонах Туреччини час від часу стаються сильні землетруси з масштабними руйнуваннями. Останній з таких стався 6 лютого 2023 року на південному сході країни, тоді загинули понад 50 тисяч людей.

Трагедія активізувала дискусію про містобудівні норми та відповідальність забудовників, під арештом опинилися сотні осіб.

Сейсмологи вважають, що району довкола Босфору у відносно близькому майбутньому також загрожує великий землетрус.

