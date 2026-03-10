У морі біля Неаполя стався сильний землетрус

Вночі біля узбережжя італійського регіону Кампанія стався землетрус магнітудою 5,9.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Поштовхи зафіксували за три хвилини після опівночі 10 березня за місцевим часом. За даними Національного інституту геофізики й вулканології, епіцентр землетрусу залягав надзвичайно глибоко, набагато глибше, ніж для "типових" італійських землетрусів.

Підземні поштовхи призвели до перебоїв у руху поїздів у напрямках на північ від Неаполя, що продовжилися і вранці. Затримки складають від 25 хвилин до майже 2 годин, деякі відправлення скасували.

Землетрус у північних передмістях Неаполя магнітудою 4,6 у червні 2025 року став найсильнішим за останні 40 років.

Минулого тижня мешканці острова Сицилія під час легкого землетрусу запідозрили ракетні удари – на тлі ескалації на Близькому Сході та ударів Ірану по багатьох сусідніх країнах.