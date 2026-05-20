У Туреччині стався сильний землетрус

Вранці 20 травня у районі Батталгазі турецької провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Згідно з інформацією Управління з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, було зареєстровано землетрус магнітудою 5,6 з епіцентром у районі Батталгазі. Було встановлено, що землетрус стався на глибині 7,03 кілометра.

Землетрус відчувався й у низці сусідніх провінцій.

Як тільки відчулися поштовхи, люди почали залишати будівлі та збиратися на відкритих майданчиках.

Наразі жодних негативних наслідків не зафіксовано. Тривають роботи з обстеження території.

Через землетрус у районі Батталгазі скасували навчання у школах.

Нагадаємо, на півночі Туреччини у провінції Токат вночі 13 березня зафіксували землетрус магнітудою 5,5.

Перед тим біля узбережжя італійського регіону Кампанія стався землетрус магнітудою 5,9.