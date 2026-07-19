На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

В восточной части Турции утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий страны (AFAD), информирует "Европейская правда".

Толчки были зафиксированы в районе Батталгази провинции Малатья около 6:20 по местному времени, и их ощущали в провинциях Малатья, Эльязиг, Адияман, Тунджели и Шанлыурфа.

"На данный момент сообщений о каких-либо неблагоприятных обстоятельствах нет", – добавили в ведомстве, отметив, что продолжается "оценка ситуации на местах".

По данным агентства, в Турции, одной из самых сейсмоактивных стран мира, ежегодно фиксируется как минимум один толчок магнитудой 5,0.

Только за последние сто лет страна пережила несколько катастрофических землетрясений, в частности Эрзинджанское землетрясение 1939 года, в результате которого погибло почти 33 000 человек, и землетрясение в Измите 1999 года, унесшее жизни около 17 000 человек.

Напомним, утром 20 мая в районе Батталгази турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

На севере Турции в провинции Токат ночью 13 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

Ранее у побережья итальянского региона Кампания произошло землетрясение магнитудой 5,9.