В Угорщині визначились, хто виконуватиме обов’язки президента до виборів нового

Спікерка парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер виконуватиме обов’язки президента країн, після того, як набудуть чинності конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення президентських повноважень Тамаша Шуйока.

Про це Форстхоффер написала у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Форстхоффер зазначила, що термін повноважень Шуйока спливає 20 липня. До обрання нового президента його повноваження виконуватиме голова Національних зборів.

"Я виконуватиму це відповідальне державне завдання відповідно до Основного закону та конституційного ладу Угорщини, з урахуванням гідності цієї посади та в міру своїх знань і вмінь. У перехідний період я докладу всіх своїх зусиль для того, щоб виконувати покладені на мене завдання виважено, неупереджено та в інтересах країни", – зазначила вона.

За словами Форстхоффер, в період виконання обов’язків президента республіки вона не зможе здійснювати свої права депутата.

Відповідно до закону обов’язки голови парламенту тимчасово виконує призначений Національними зборами віцеголова.

Форстхоффер в письмовій формі подала пропозицію про призначення на цю посаду заступниці голови Аніко Надь.

Як відомо, 18 липня Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Після того, як парламент Угорщини, у якому конституційну більшість має партія "Тиса" Петера Мадяра, схвалив конституційні зміин, у Шуйока було 5 днів, аби підписати рішення або заветувати його. Термін підписання сплив у суботу.

Нагадаємо, що заклик колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до протесту проти спроби Мадяра усунути президента не отримав широкої підтримки серед населення.