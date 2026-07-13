Парламент Угорщини проголосував за усунення з посади президента

Парламент Угорщини у понеділок, 13 липня, схвалив конституційні зміни, що передбачають дострокове усунення з посади президента Тамаша Шуйока.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

У понеділок увечері парламент Угорщини 139 голосами "за" та 6 "проти" ухвалили зміни до Основного закону, які Петер Мадяр представив три тижні тому.

Фракції партії "Фідес" Віктора Орбана та Християнсько-демократичної народної партії бойкотували понеділкове засідання та голосування, а Гергей Гуяш, очільник фракції "Фідес", на знак протесту подав у відставку з посади. Фракція ультраправої партії "Наша батьківщина" під час голосування натиснула "проти".

Якщо президент Шуйок підпише зміни, наступного дня після набуття їх чинності припиняться його повноваження та повноваження чотирьох суддів Конституційного суду. Крім того, конституційні зміни вводять обмеження на депутатський мандат терміном на 12 років. Тобто ті, хто був депутатом довше, не зможуть балотуватись на наступних виборах.

Петер Мадяр ще під час виборчої кампанії обіцяв змістити вищих посадових осіб, яких називав "маріонетками Орбана", і у своїй першій промові на посаді прем'єр-міністра також закликав президента Угорщини піти у відставку. На його думку, це було необхідно тому, що Шуйок не виражає єдність нації, а як маріонетка у всьому обслуговував уряд Орбана і не виступав публічно на захист важливих соціальних питань.

Шуйок не пішов у відставку до встановленого терміну 31 травня і перейшов у контрнаступ: за останні тижні він кілька разів і на багатьох майданчиках висловлював свої конституційні занепокоєння. Він звернувся по допомогу до Конституційного суду, а також до консультативного органу Ради Європи, Венеційської комісії. Також він протестував проти запланованої поправки в офіційних заявах та інтерв'ю.

Якщо Шуйок не підпише конституційні зміни, він матиме змогу накласти на них два типи вето. Перше – політичне, тобто документ повертається у парламент, який зможе безперешкодно вдруге його схвалити, і за таких умов президент вже зобов’язаний поставити підпис. Друге вето – конституційне, тобто рішення парламенту скеровується до Конституційного суду. Утім, до такого кроку президент може вдатися лише в тому випадку, якщо, на його думку, процедурні правила внесення змін до Основного закону викликають занепокоєння.

Якщо Шуйок все ж надішле зміни до Конституційного суду, посилаючись на порушення процедурних норм, та якщо все було зроблено за правилами, Конституційний суд, теоретично, має швидко завершити розгляд, і закон знову потрапить до Шуйока на підписання.

Якщо Шуйок протягом встановленого законом терміну, тобто протягом п’яти днів, не відреагує на конституційні зміни, Мадяр та його соратники розпочнуть проти нього процедуру усунення з посади, що подібна до імпічменту американських президентів. Процедура існує в Основному законі з 2012 року, але її ще ніколи не застосовували.

Нагадаємо, заклик колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до протесту проти спроби Петера Мадяра усунути президента країни не отримав широкої підтримки серед населення.

4 липня Мадяр вніс до парламенту проєкт змін до конституції. Ключовим пунктом у ньому є, серед іншого є завершення мандата Шуйока.