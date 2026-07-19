В Венгрии определились, кто будет исполнять обязанности президента до выборов нового

Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента страны после вступления в силу конституционных поправок, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение президентских полномочий Тамаша Шуйока.

Об этом Форстхоффер написала в своём Facebook, сообщает "Европейская правда".

Форстхоффер отметила, что срок полномочий Шуйока истекает 20 июля. До избрания нового президента его полномочия будет исполнять председатель Национального собрания.

"Я буду выполнять эту ответственную государственную задачу в соответствии с Основным законом и конституционным строем Венгрии, с учетом достоинства этой должности и в меру своих знаний и умений. В переходный период я приложу все свои усилия для того, чтобы выполнять возложенные на меня задачи взвешенно, беспристрастно и в интересах страны", – отметила она.

По словам Форстхоффер, в период исполнения обязанностей президента республики она не сможет осуществлять свои права депутата.

В соответствии с законом обязанности председателя парламента временно исполняет назначенный Национальным собранием вице-председатель.

Форстхоффер в письменной форме подала предложение о назначении на эту должность заместительницы председателя Анико Надь.

Как известно, 18 июля Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.

После того, как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия "Тиса" Петера Мадяра, одобрил конституционные поправки, у Шуйока было 5 дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето. Срок подписания истек в субботу.

Напомним, что призыв бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к протесту против попытки Мадяра отстранить президента не получил широкой поддержки среди населения.