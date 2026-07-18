Президент Угорщини підписав конституційні зміни про своє усунення з посади

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Про це він оголосив у відеозверненні в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Після того, як парламент Угорщини, у якому конституційну більшість має партія "Тиса" Петера Мадяра, схвалив конституційні зміин, у Шуйока було 5 днів, аби підписати рішення або заветувати його. Термін підписання сплив у суботу.

У своєму зверненні президент наголосив, що протягом усього життя керувався повагою до права. За його словами, ухвалення конституційної поправки стало для країни "доленосним національним питанням", яке виходить за межі особистих чи політичних інтересів.

Шуйок заявив, що президент у подібній ситуації має лише два варіанти: виконати свій конституційний обов'язок і підписати закон або відмовитися від підпису, що, на його переконання, означало б порушення закону.

"Я виконую свій обов’язок, передбачений Основним законом, після ретельного зважування своїх юридичних можливостей та совісті. Мій підпис є остаточною печаткою моїх обов’язків як президента республіки та моєї повної поваги до інституту президента республіки за будь-яких обставин", – заявив Шуйок.

Після того, як підписаний закон буде опублікований в офіційному віснику, мандат Шуйока припиниться наступного дня.

Тамаша Шуйока було обрано президентом у 2024 році після відставки Каталін Новак. Його п'ятирічний мандат мав тривати до березня 2029 року.

Під час виборчої кампанії лідер партії "Тиса" Петер Мадяр обіцяв, що в разі отримання конституційної більшості змінить Основний закон і усуне з посад призначених попередньою владою посадовців, яких він називав "маріонетками". Серед них він прямо називав і Шуйока.

Варто зазначити, що 17-та поправка до конституції передбачає масштабну реформу державних інституцій. Зокрема, вона відновлює граничний вік у 70 років для суддів Конституційного суду, через що за два місяці припиняться повноваження чотирьох суддів.

Також, серед іншого, вона запроваджує обмеження у три парламентські каденції для депутатів Національних зборів і звужує перелік законів, для ухвалення яких необхідна більшість у дві третини голосів.

Нагадаємо, що заклик колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до протесту проти спроби Мадяра усунути президента не отримав широкої підтримки серед населення.

4 липня Мадяр вніс до парламенту проєкт змін до конституції. Ключовим пунктом у ньому є, серед іншого є завершення мандата Шуйока.