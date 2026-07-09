Заклик Орбана до протесту проти усунення президента Угорщини не отримав масової підтримки

Заклик колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до протесту проти спроби Петера Мадяра усунути президента країни не отримав широкої підтримки серед населення.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у четвер, 9 липня, близько 1000 протестувальників заповнили невелику площу перед офісом чинного президента Угорщини Тамаша Шуйока в Будапешті.

Сам Орбан не прийшов на цей мітинг.

Фото: Telex

Сам прем’єр Угорщини пожартував у Facebook щодо кількості протестувальників.

"Біля палацу Шандора зібралося ще кілька туристів, тож початок може затриматися", – написав він.

Нагадаємо, після перемоги "Тиси" на парламентських виборах Петер Мадяр закликав президента добровільно піти у відставку, однак Тамаш Шуйок відхилив вимогу.

31 травня Шуйок остаточно відмовився йти з посади після того, як у неділю минув кінцевий термін, встановлений новим урядом щодо його добровільної відставки.

4 липня Мадяр вніс до парламенту проєкт змін до конституції. Ключовим пунктом у ньому є, серед іншого є завершення мандату Шуйока.