Мерц натякає на можливі перестановки в своєму уряді

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у неділю, що у нього тепер, можливо, з’явилася можливість внести зміни до складу свого уряду.

Заяву очільника німецького уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Мерца пролунав на тлі того, як глава фракції керівного союзу Німеччини ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан вирішив піти у відставку.

"Це може бути шансом... Це може стати нагодою переглянути склад федерального уряд", – сказав Мерц, відповідаючи на запитання про можливі зміни у складі уряду.

Нагадаємо, відставка Шпана пов’язана із масовою критикою на його адресу, через те, що політик разом зі своїм чоловіком скористались послугами сурогатної матері, щоб стати батьками.