Мерц намекает на возможные перестановки в своём правительстве

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что у него теперь, возможно, появилась возможность внести изменения в состав своего правительства.

Заявление главы немецкого правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Мерца прозвучал на фоне того, как глава фракции правящего союза Германии ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан решил уйти в отставку.

"Это может быть шансом... Это может стать поводом для пересмотра состава федерального правительства", – сказал Мерц, отвечая на вопрос о возможных изменениях в составе правительства.

Напомним, отставка Шпана связана с массовой критикой в его адрес из-за того, что политик вместе со своим мужем воспользовался услугами суррогатной матери, чтобы стать родителями.