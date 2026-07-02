В Германии два человека погибли при пожаре в больнице
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Новости — Четверг, 2 июля 2026, 11:35 —
Новости — Четверг, 2 июля 2026, 11:35 —
В немецком городе Людвигслюст двое пациентов погибли в результате пожара в больнице.
Об этом сообщает NDR, пишет "Европейская правда".
Пожар вспыхнул рано утром 2 июля в одной из палат LUP Clinic в Людвигслюсте, огонь распространился также на отделение сосудистой хирургии и на крышу.
Пациентов и персонал эвакуировали в другое помещение на территории больницы.
Позже стало известно, что в результате пожара двое пациентов погибли, один человек пострадал от дыма.
Тушить огонь съехались пожарные со всего округа. Из-за дыма жителям близлежащих кварталов посоветовали закрыть окна и выключить вентиляцию.
1 июля по меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в Антверпене.
В Греции двое человек погибли в результате лесного пожара.
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