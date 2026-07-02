В Германии два человека погибли при пожаре в больнице

В немецком городе Людвигслюст двое пациентов погибли в результате пожара в больнице.

Об этом сообщает NDR, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул рано утром 2 июля в одной из палат LUP Clinic в Людвигслюсте, огонь распространился также на отделение сосудистой хирургии и на крышу.

Sophie Jung, Ralf Drefin

Пациентов и персонал эвакуировали в другое помещение на территории больницы.

Ralf Drefin

Позже стало известно, что в результате пожара двое пациентов погибли, один человек пострадал от дыма.

Тушить огонь съехались пожарные со всего округа. Из-за дыма жителям близлежащих кварталов посоветовали закрыть окна и выключить вентиляцию.

1 июля по меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в Антверпене.

В Греции двое человек погибли в результате лесного пожара.