У Греції двоє людей загинули внаслідок лісової пожежі

Внаслідок лісової пожежі, що охопила північ Греції, загинули двоє осіб – 66-річний чоловік і, ймовірно, його 12-річний син.

Про це повідомляє eKathimerini, інформує "Європейська правда".

Пожежа спалахнула близько полудня у вівторок у заростях низької рослинності неподалік від Дервені, у муніципалітеті Ореокастро на північний захід від Салонік.

Після цього вогонь швидко поширився в бік села Літі та прилеглого соснового лісу. Сильний вітер роздував полум’я та ускладнював гасіння пожежі.

Пожежники спочатку виявили тіло 66-річного чоловіка у дворі його будинку на околиці лісового масиву неподалік від Літі. На місці події з опіками було виявлено 40-річну жінку, яку ідентифікували як його дружину та матір хлопчика.

Її доставили машиною швидкої допомоги до лікарні у Салоніках, де вона залишалася на лікуванні з опіками, переважно на руках. За наявними даними, її життю нічого не загрожує.

Пізніше було виявлено друге тіло всередині будинку сім’ї. Хоча офіційна ідентифікація ще не завершена, влада вважає, що воно належить 12-річному синові подружжя, якого було оголошено зниклим безвісти.

Причина лісової пожежі розслідується.

Понад 115 пожежників за підтримки трьох спеціалізованих бригад з гасіння лісових пожеж, 36 пожежних машин та добровольців боролися з вогнем. До операції залучили десять пожежних літаків і три вертольоти, а також цистерни з водою від регіональних органів влади Центральної Македонії.

Національний координаційний центр з операцій та кризового управління (ESKEDIK) відстежував перебіг гасіння пожежі за допомогою дронів, оснащених оптичними та тепловізійними камерами.

За даними пожежної служби, до кінця вівторка вогонь було практично локалізовано.

Ця пожежа стала однією з 48 сільськогосподарських та лісових пожеж, зареєстрованих по всій Греції за 24-годинний період. Представники пожежної служби повідомили, що 40 із цих випадків було взято під контроль на початковій стадії.

Нагадаємо, 27 червня у Греції гасили лісову пожежу, яка спалахнула в центральній частині країни.

Також повідомляли, що у Франції сотні гектарів території охопили лісові пожежі, що спалахнули на тлі екстремальної спеки.