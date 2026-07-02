Суд ЄС підтвердив штраф Єврокомісії проти Google на 4,1 млрд євро

Суд ЄС відхилив апеляцію компанії Google та підтвердив штраф від Єврокомісії на 4,1 млрд євро за монопольні зловживання.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Суд ЄС став на бік Єврокомісії та підтвердив штраф компанії Google на 4,1 млрд євро за зловживання монопольним становищем, а саме захист домінування свого сервісу пошуку та браузера Chrome встановленням обмежень для виробників смартфонів на операційній системі Android.

У центрі процесу були вимоги до виробників, які хотіли отримати доступ до Google Play Store, автоматично встановлювати на смартфони Google Search і Chrome. Ці та інші обмеження Єврокомісія визначила такими, що ускладнюють конкуренцію з боку інших пошуковиків та браузерів.

Рішення є перемогою для вже колишньої єврокомісарки з питань конкуренції Маргрете Вестагер та очікувано вплине на подальші подібні справи стосовно практик на цифровому ринку.

Минулого року італійський регулятор оштрафував компанію Apple на понад 98 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку на шкоду компаніям, які пропонують свої продукти через App Store.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.