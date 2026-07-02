Суд ЕС подтвердил штраф Еврокомиссии против Google на 4,1 млрд евро

Суд ЕС отклонил апелляцию компании Google и подтвердил штраф, наложенный Еврокомиссией в размере 4,1 млрд евро за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Суд ЕС встал на сторону Еврокомиссии и подтвердил штраф компании Google в размере 4,1 млрд евро за злоупотребление монопольным положением, а именно за защиту доминирующего положения своего поискового сервиса и браузера Chrome путем установления ограничений для производителей смартфонов на операционной системе Android.

В центре процесса были требования к производителям, желающим получить доступ к Google Play Store, автоматически устанавливать на смартфоны Google Search и Chrome. Эти и другие ограничения Еврокомиссия определила как затрудняющие конкуренцию со стороны других поисковых систем и браузеров.

Решение является победой для бывшей еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер и, как и ожидалось, повлияет на дальнейшие подобные дела, касающиеся практик на цифровом рынке.

В прошлом году итальянский регулятор оштрафовал компанию Apple на более чем 98 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке в ущерб компаниям, предлагающим свои продукты через App Store.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупные технологические компании – в частности, X, Meta, Apple и TikTok – что ЕС готов в полной мере применять свои цифровые законы вне зависимости от того, кто руководит этими компаниями или где они базируются.