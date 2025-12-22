В Італії оштрафували Apple на понад 98 млн євро

Італійський регулятор повідомив у понеділок, що оштрафував компанію Apple на понад 98 мільйонів євро за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку на шкоду компаніям, які пропонують свої продукти через App Store.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське агентство Ansa.

Розслідування, проведене італійським регулятором у співпраці з Європейською комісією та іншими національними антимонопольними органами, показало "обмежувальний характер" політики App Tracking Transparency (ATT) – правил конфіденційності, які Apple нав’язує стороннім розробникам застосунків, що поширюються через App Store на пристроях iOS.

У відомстві зазначили, що Apple має супердомінантне становище на цьому ринку завдяки App Store.

"Сторонні розробники застосунків зобов’язані отримувати окрему згоду на збір і поєднання даних для рекламних цілей через запит Apple у межах політики ATT", – йдеться в заяві.

"Водночас такий запит не відповідає вимогам законодавства про захист персональних даних… Орган встановив, що умови політики ATT нав’язуються в односторонньому порядку та шкодять інтересам комерційних партнерів Apple", – додав італійський регулятор.

Також було встановлено, що ці умови є непропорційними для досягнення задекларованих компанією цілей захисту даних.

Нагадаємо, в Італії провели рейд в офісі Meta через функцію штучного інтелекту в WhatsApp.

Навесні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.