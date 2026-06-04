В уряді Литви підтвердили переговори зі США щодо розміщення ядерної зброї

Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.

Про це повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

Переговори, про які днями повідомило видання Financial Times, відбуваються на тлі скорочення Вашингтоном конвенційних військових можливостей у Європі, що викликає занепокоєння щодо послаблення стримування на східному фланзі. Пропозиція передбачає розміщення американських ядерних боєголовок у більшій кількості європейських країн-членів НАТО.

Литовський міністр підтвердив, що такі обговорення тривають за участі Вільнюса.

"Обговорення тривають…Литва точно не стоїть осторонь", – заявив Каунас журналістам.

Конституція Литви забороняє розміщення зброї масового знищення на території країни, але президент Гітанас Науседа та спікер Сейму Юозас Олекас публічно обговорювали можливість внесення змін до основного закону.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заперечив, що Варшава веде такі переговори зі США.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.