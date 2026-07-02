Президент Литвы: в Сейме есть согласие на внесении изменений в Конституцию по ядерному оружию

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что почти все лидеры фракций Сейма согласны с тем, что положение Конституции, запрещающее размещение ядерного оружия на территории страны, устарело и должно быть отменено.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В четверг утром высшие должностные лица страны обсудили в президентской администрации конституционную норму, запрещающую размещение в Литве ядерного оружия. Во встрече приняли участие президент, руководство Сейма и правительства, а также председатели парламентских фракций.

После встречи Науседа заявил, что Конституцию необходимо изменить, поскольку ситуация в мире продолжает ухудшаться. Он также отметил, что Конституция была принята в совершенно иных геополитических условиях.

"Это абсолютный запрет, не содержащий никаких исключений. Таким образом, Литва фактически является единственным государством НАТО, которое самостоятельно установило для себя такой запрет. Безусловно, мы должны обратить внимание на этот фактор", – сказал Науседа.

Он также отметил, что Финляндия, где аналогичный запрет был закреплен законом, уже отменила ограничения на размещение ядерного оружия.

"Сегодня Литва оказалась своего рода в "серой зоне" внутри самого НАТО… Было бы чрезвычайно досадно, если бы мы стали слабым звеном или "серой зоной" в рамках самого НАТО", – заявил президент.

По словам Науседы, позиции лидеров парламентских фракций в целом совпали, и почти все они высказали мнение, что эта статья Конституции устарела и её следует просто исключить.

По мнению президента, такое решение могли бы принять депутаты Сейма путем голосования за внесение изменений в основной закон страны, поскольку проведение референдума заняло бы слишком много времени.

"Мы пришли к выводу, что сейчас именно тот момент, когда и Сейм, и его председатель могут продемонстрировать необходимое лидерство", – сказал Науседа.

Ранее Науседа, спикер парламента Юозас Олекас и председатель Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Римантас Синкявичюс заявляли, что не исключают дискуссии о внесении изменений в Конституцию.

Эту идею поддерживает и часть оппозиции. Лидер консерваторов Лауринас Кащунас пообещал поддержку депутатов своей партии, если правящая коалиция инициирует изменение Конституции. Более скептически к этому вопросу отнеслись представители ультраправой партии "Заря Немана" и Союза селян и зеленых Литвы.

Для внесения изменений в Конституцию за них должны дважды с интервалом в три месяца проголосовать не менее 94 депутатов из 141.

Согласно статье 137 документа, на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Напомним, в мае председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что в нынешней геополитической ситуации стоит рассмотреть возможность внесения изменений в конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия в Литве.

Также министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами о размещении ядерного оружия США на территории балтийской страны.

Избранный премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс считает целесообразным исключить из литовской конституции статью, согласно которой на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.