Спікер Сейму Литви пропонує змінити конституцію для розміщення ядерної зброї

Голова литовського Сейму Юозас Олекас заявив, що в нинішній геополітичній ситуації варто розглянути можливість внесення змін до конституції, щоб дозволити розміщення ядерної зброї в Литві.

Про це голова парламенту сказав журналістам у Сеймі у вівторок, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі статтею 137 литовської конституції, на території Литви не може бути зброї масового ураження та військових баз іноземних держав.

"Оцінюючи ситуацію, в якій ми перебуваємо, геополітичну обстановку та події навколо, я вважаю, що це дійсно варто зробити", – зазначив Олекас.

За словами Олекаса, варто розглянути можливість для Литви опинитися під "ядерною парасолькою", яку пропонують інші країни НАТО, але для цього необхідна згода в Державній раді з питань оборони (ДРЗО).

"Я думаю, що це насправді хороша пропозиція. Така парасолька потрібна. Ми перебуваємо під парасолькою НАТО, але що стосується оформлення, дискусій і того, якими мають бути рішення, мені здається, потрібна ясність, і ми вже обговорюємо це у вужчих колах. Мабуть, така загальна згода, можливо, і в Державній раді з питань оборони, дійсно була б необхідною", – сказав він.

Голова парламенту уточнив, що можливість приєднання до ініціатив ядерного стримування в "вузьких колах" обговорюється з литовськими політиками, а не з закордонними партнерами.

Нагадаємо, у березні президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Франція збільшить кількість французьких ядерних боєголовок. Він також говорив про готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.