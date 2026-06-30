Кандидат в прем'єри Литви висловився про зміни до конституції щодо ядерної зброї

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Литви Міндаугас Сінкявічюс прокоментував можливість внесення змін до конституції, які дозволяли б розміщення ядерної зброї на литовській території.

Заяву Сінкявічюса наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Політик вважає доцільним прибрати з литовської конституції статтю, згідно з якою на території Литви не може бути зброї масового ураження та військових баз іноземних держав.

"Мені здається, політично коректніше було б просто вилучити цю статтю, оскільки в конституціях наших сусідів про цю тему взагалі нічого не сказано – ні так, ні ні. Навряд чи варто намагатися щось формулювати", – сказав Сінкявічюс.

За його словами, основна дискусія з цього питання зараз точиться навколо того, чи слід внести зміни до статті конституції, яка забороняє розміщення зброї масового ураження, чи просто повністю виключити її з основного закону країни.

"Необхідно оцінити всі наслідки, і тут нам, ймовірно, має допомогти та підказати Департамент державної безпеки, а також інші відомства. Реакція в будь-якому разі буде, ми це розуміємо, і я сподіваюся, що вона буде адекватною", – зазначив Сінкявічюс.

Нагадаємо, у травні голова литовського Сейму Юозас Олекас заявив, що в нинішній геополітичній ситуації варто розглянути можливість внесення змін до конституції, щоб дозволити розміщення ядерної зброї в Литві.

Також міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.