Германия: украинец, обвиняемый в подрыве "Северных потоков", действовал от имени властей Украины

Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальное сообщение о предъявлении обвинений украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"; в нем отмечается, что он и другие участники группы действовали как украинские военнослужащие.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении Федеральной прокуратуры уточняется, что обвинения Сергею Кузнецову – упомянутому как Сергей К. – были предъявлены еще 30 июня и касаются "соучастия в военном преступлении, а именно совершении атаки против гражданской инфраструктуры".

В обвинительном заключении уточняется, что Сергей на момент событий был украинским военнослужащим и действовал не по собственной инициативе.

"После начала захватнической войны России в конце февраля 2022 года он и другие военнослужащие, действуя от имени украинских государственных органов, разработали план уничтожения трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"… с целью на постоянной основе прекратить поставки газа по этим трубопроводам и не позволить России использовать доход от продажи газа для финансирования войны", – говорится в сообщении.

Сергея называют лидером диверсионной группы, которая отправилась выполнять задание.

Ранее сообщения об официальных обвинениях Кузнецову появились в немецких СМИ.

Напомним, украинец находится под стражей в Гамбурге после того, как прошлым летом его задержали во время отпуска в Италии, а затем экстрадировали в Германию.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинцы не причастны к взрывам на газопроводах.